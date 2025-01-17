EuroLeague'in 22. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 98-86'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rakibini net bir skorla geçerek galibiyet sayısını 13'e yükseltirken, Zalgiris Kaunas ise 10. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'nun iyi performansı

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında etkili bir oyun sergileyerek galip geldi. Bu sonuç, temsilcimizin EuroLeague'deki pozisyonunu güçlendirdi. Takımın kolektif başarısı ve hücumdaki etkili performansı dikkat çekti.

Zalgiris Kaunas'ın zorlukları

Zalgiris Kaunas, bu maçta Fenerbahçe Beko'ya karşı direnç gösterse de maçı kaybetmekten kurtulamadı. 10. mağlubiyetini alan Litvanyalı ekip, EuroLeague'deki zorlu yolculuğunda daha fazla galibiyet arayacak.