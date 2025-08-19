TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta “Altay” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, bu kez özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz Haziran ayında nikâh masasına oturduğu moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, eşinin sekiz aylık hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.

Sarıtaş’ın sosyal medya hesabından yayınladığı karede Mayruk’un karnı burnunda hali dikkat çekti. Çiftin mutluluk dolu bekleyişi, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Oğlunun adını “Ali” koyacak

Nikâh sonrası kısa sürede bebek müjdesi veren Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada oğullarına “Ali” adını vereceklerini duyurmuştu. Bu seçim, hem hayranlarını duygulandırmış hem de Sarıtaş’ın çıkış yaptığı Güneşin Kızları dizisindeki karakterine bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Çeşme’de doğum hazırlığı

Ünlü çift, doğum için Çeşme’yi tercih etti. Yaz aylarını burada geçiren Sarıtaş ve Mayruk, ailelerine katılacak yeni üye için heyecanlı bir hazırlık süreci yaşıyor. Sekiz aylık hamile olan Mayruk’un son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tolga Sarıtaş, hem ekranlardaki başarısıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.