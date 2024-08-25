İlk yarıda Fred'in 15. dakikada attığı golle öne geçen Fenerbahçe, devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Dzeko'nun 53. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, Fred'in 60 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı artırdı. Maçın son golü ise 66. dakikada Alikulov'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye çıkardı, Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Alanyaspor'u konuk edecek, Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.