Fenerbahçe’nin rekor transferi Youssef En-Nesyri, beklentilerin altında kalan performansı sonrası sarı-lacivertli yönetimi zor bir kararın eşiğine getirdi. Faslı golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle skor katkısı sağlasa da son dönemde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Athletic Bilbao karşılaşmasında da etkisiz bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın yaklaşık 1 ay önce yaptığı 30 milyon euroluk teklif yeniden gündeme geldi.

Karar değişikliği masada

Fenerbahçe, Al Nassr’ın teklifi ilk etapta hiç düşünmeden geri çevirmişti. Ancak Sabah gazetesinin haberine göre, En-Nesyri’nin hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası sarı-lacivertli yönetim gelen teklifleri değerlendirmeme kararını gözden geçirmeye başladı.

Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla’dan 19.5 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Fenerbahçe’ye katılmıştı. Ancak oyuncunun lig ve Avrupa maçlarında istenilen seviyeye ulaşamaması, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Al Nassr yakından takip ediyor

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın, Faslı golcüyü transfer etmek için ilgisini koruduğu belirtiliyor. Kulüp, Fenerbahçe’nin oyuncu için kararını değiştirmesi halinde teklifini yinelemeye hazır görünüyor.

Fenerbahçe yönetimi, transfer dönemine kısa bir süre kala oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verecek. Taraftarlar ise kulübün bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor.