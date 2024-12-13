İzmir’de, 2024 yılına özel Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışları hızla artmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL, toplamda ise 3,5 milyar TL olması, vatandaşların ve bayilerin heyecanını katlıyor. Bayiler, biletlerin tükenebileceği uyarısında bulunarak, oyunseverlere biletlerini erken almaları gerektiğini belirtiyor.

Bayilerden erken alışveriş uyarısı

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı biletlerine büyük ilgi olduğunu belirterek, satışların beklediklerinden fazla olduğunu dile getirdi. "Telefonlarımız susmuyor. İzmir'in her tarafına bilet gönderiyoruz. Ulaşamayan, bilet isteyen bizi arıyor," diyen Çakmak, şansını denemek isteyenleri son güne kalmamaları konusunda uyardı. Çakmak, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bu yıl çok cazip olduğunu ve bilet alacakların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Dağıtım garantilendi

İzmir Konak Meydanı'nda 32 yıldır bilet satan Emine Topal ve Selim Topal çifti, bilet almayı düşünenlere uyarıda bulundu. Emine Topal, "Büyük ikramiye dağıtım garantili. Bilet talihlisini buluncaya kadar çekiliş yapılacak," diyerek, bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin şansa bağlı olduğunu vurguladı. Eşi Selim Topal da, her aldığınız biletin şans kapılarını araladığını belirterek, "600 milyon TL inşallah bizim biletlerden birine çıkar," dedi.

"Şansınızı Leman Abla’dan deneyin"

30 yıldır Milli Piyango bileti satan Leman Aştı, satışların hafta sonu daha da arttığını belirtti. "İnşallah ben vereceğim," diyen Aştı, ikramiyenin dağıtım garantisi olduğunu hatırlatarak, birden fazla kişi için ikramiye kazanma şansının olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan ilginç yorumlar

İstanbul'dan İzmir'e şansını denemek için gelen Salih Yavuz, "Her sene Leman Abla'dan seri bilet alırım. Bana çıkarsa evleneceğim," dedi. 82 yaşındaki Cemil Uyaroğlu, her yıl 10 yarım bilet aldığını belirterek, "Çıkarsa çocuklarıma yardım ederim," diye konuştu. Diğer bir vatandaş olan Zuhal Güreli ise, ikramiyenin kendisine çıkarsa ihtiyacı olanlara yardım edeceğini belirtti. Adile Tekin ise uzun yıllardır bilet almadığını belirterek, bu kez şansını denemek istediğini söyledi.