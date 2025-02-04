İskenderunspor ve Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası Grup A'nın 2. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde farklı performanslar sergileyen iki takımın bu kritik maçtan alacağı sonuç merakla bekleniyor.

Takımların lig performansı

İskenderunspor, Süper Lig'e göz kırpan performansıyla 2023-2024 sezonunun ilk yarısında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. 32 puanla ligde 6. sırada yer alan İskenderunspor, Ziraat Kupası'ndaki ilk maçına önemli bir zaferle başlamayı hedefliyor.

Trabzonspor ise son dönemdeki performansıyla biraz daha inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Süper Lig'de 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 26 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, Ziraat Kupası'nda başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Her iki takım da kupada yoluna devam etmek için kritik bir 3 puanı arzuluyor.

İskenderunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 05 Şubat 2025

05 Şubat 2025 Saat: 13:00

13:00 Yayın: mackolik, A Spor

mackolik, A Spor Stadyum: Fuat Tosyalı Stadyumu

Fuat Tosyalı Stadyumu Hakem: Ali Yılmaz