Müsabaka saat 21.30’da başladı ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetildi. Avrupa kupalarındaki karşılaşmalar nedeniyle ligde 1. haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe, 2. haftada Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe Taraftarı Önünde Kazanmak İstedi

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ligdeki ilk maçta galibiyet elde etmeyi hedefledi. Takım, sahada baskılı ve kontrollü oyun sergiledi.

Kocaelispor Eksiklerle Mücadele Etti

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puanlarını almak için mücadele etti. Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı Samet Yalçın ve sakatlığı devam eden Mateusz Wieteska forma giyemedi.

Fenerbahçe’de 4 Oyuncu Sahada Yer Almadı

Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle sahada yer almadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da kadroda yer almadı.

Dorgeles Nene İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe’nin Avusturya’nın Salzburg takımından transfer ettiği Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında teknik direktör Jose Mourinho’nun tercih etmesiyle ilk resmi maçına çıktı. Yeni oyuncu sahada etkili performans göstermeye çalıştı.