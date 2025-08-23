Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Merkez ilçede bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet sütun başlığı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılık ve kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kültürel miras korunuyor

Kütahya’da yürütülen operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ele geçirilen eserler, incelenmek ve korunmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.