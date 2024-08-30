Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti. Tadic ve Dzeko'nun yıldızlaştığı maçta, Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 43. dakikada Tadic'in golüyle öne geçti. Bu gol, Tadic'in Süper Lig'deki ilk golü oldu. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Tadic ve Dzeko'dan kritik goller

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 65. dakikada Tadic'in aşırtma vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Henüz 2 dakika sonra sahneye çıkan Dzeko, skoru 3-0'a getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a çıkarırken, Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

Mourinho'nun istikrarı meyvesini verdi

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı 11 ile sahaya çıkarak takımındaki istikrarı korudu. Amrabat ise tribünden yeni takımını izledi. Fenerbahçe'nin bir sonraki maçta Kasımpaşa'ya konuk olacağı duyuruldu.