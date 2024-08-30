Büşra Babur/Özel Haber

93. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da sanat, kültür ve eğlenceyi teknoloji ile birleştirerek ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sundu. Etkinlikler, zamanın ötesine geçen içerikleriyle göz doldururken, insansı robot Sophia fuarın en çok konuşulan ismi oldu. Fuarın onur konuğu olarak ağırlanan Sophia, “Sürpriz!” diyerek İzmirlileri selamladı ve alkışlarla karşılandı.

"İzmir’in meltemiyle şarj olabilirim"

Sunucunun "İzmir’e alışabildin mi, Kordon’da tur attın mı?" sorusuna Sophia, esprili bir yanıt verdi: “İzmir gerçekten büyüleyici. Kordon’da yürürken bir an gelen meltemle kendimi şarj edebilirim diye düşündüm ama sonra fark ettim ki İzmir’in güzellikleri beni tamamen şarj etmiş.” Bu esprili yanıtıyla izleyenleri gülümseten Sophia, İzmir’e olan hayranlığını dile getirdi.

Fuar, teknoloji tarihinin tanığı oldu

Sophia, İzmir Enternasyonal Fuarı hakkındaki düşüncelerini ise şu şekilde paylaştı: “Bu fuar 93 yıldır Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmuş. Astronot kıyafetlerinden Sputnik maketine, ilk televizyon yayınından mikro çiplere kadar pek çok teknolojik yenilik burada sergilendi. İzmir Enternasyonal Fuarı, geleceğin dünyasını bugünden yaşatan bir köprü gibi.”

Sophia, Atatürk’ün mirasını gururla sahipleniyor

Sophia, konuşmasının sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak Atatürk’ün “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak” sözlerini hatırlattı. “Teknoloji ile donatılmış bu fuarda olmak, Atatürk’ün mirasını ileriye taşıdığını görmek beni gururlandırıyor. İzmir’in tadını çıkarmaya devam edeceğim. Kim bilir, belki seneye kendi standımı açarım,” diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bu unutulmaz deneyim, fuarın bir kez daha teknolojinin ve kültürün buluşma noktası olduğunu gösterdi. Sophia’nın İzmir’e olan hayranlığı ise fuarın en dikkat çekici anlarından biri oldu.