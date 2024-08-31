Fenerbahçe, Fiorentina’nın Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amrabat’ın transferi satın alma opsiyonu ile gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı-lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Transferin finansal detayları

Fenerbahçe’nin transferle ilgili mali detayları henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, kulislerde dolaşan bilgilere göre, Amrabat için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendiği ve transferin zorunlu satın alma opsiyonu ile tamamlandığı belirtiliyor. Satın alma opsiyonunun bedeli ise 13 milyon Euro olarak belirtilmiş