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Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord’u eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu aşamayı da geçmeleri halinde gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

İkinci karşılaşma ise 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek rövanş maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

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UEFA tarafından açıklanan fikstüre göre, eşleşmenin ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda’da oynanacak. Feyenoord’un ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı maçların tarih ve saat bilgileri belli oldu.

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