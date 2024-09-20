Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ezeli rekabet bir kez daha alevleniyor. Ligdeki 5 haftada 5 galibiyet alan Galatasaray liderliğini sürdürürken, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu derbiyi kazanarak liderin 2 puan gerisinden kurtulmak istiyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Gs Fb 2

Maç bilgileri

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Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:

  • Kaleci: Livakovic
  • Defans: Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde
  • Orta Saha: Fred, İsmail (Amrabat)
  • Hücum: Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray:

  • Kaleci: Muslera
  • Defans: Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jacobs
  • Orta Saha: Torreira, Sara
  • Hücum: Yunus (Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

Gs Fb 4

Derbi atmosferi

Fenerbahçe, taraftarının gücünü arkasına alarak bu derbiyi kazanmak için sahada mücadele edecek. Son derbide rakibini 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak Galatasaray karşısında galibiyet peşinde. Öte yandan Galatasaray, liderliğini korumak için sahaya çıkarak, büyük bir mücadele vermeyi hedefliyor.

Bu derbi, sadece 3 puan için değil, aynı zamanda iki ezeli rakip arasındaki rekabetin bir parçası olarak da büyük bir öneme sahip. Her iki takımın da taraftarları, takımlarının galip gelmesi için stadyumu doldurarak destek verecek.

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarına kilitlenecek.

Editör: Aykut Akyürek