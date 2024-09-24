Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Galatasaray’ın Sevk Nedeni

Derbide Galatasaraylı 6 futbolcunun sarı kart görmesi, takımın "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine yol açtı. Ayrıca, tribünlerdeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları da kulübün disipline gönderilmesine neden oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle de sarı-kırmızılı kulübün talimatlara aykırı davrandığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin Sevk Nedeni

Ev sahibi Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi. Maç boyunca yaşanan saha olayları ve taraftarlarının sebep olduğu tezahüratlar, kulübün disiplin kuruluna gönderilmesinin temel sebepleri arasında yer aldı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin sportif ekipman ve yayın talimatlarına uymadığı da belirtilen sevk gerekçeleri arasında bulunuyor.

10 Takım Disipline Sevk Edildi

Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlaller nedeniyle Antalyaspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Bodrum FK ve Konyaspor da PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi açıklamasına göre, bu kulüpler çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın farklı maddelerine göre PFDK'ya sevk edilmiş durumda.

Disiplin sevklerinin ardından verilecek cezalar merakla beklenirken, Süper Lig’deki diğer kulüplerin de yaşanan olaylar sebebiyle disiplin kuruluna gönderilmesi dikkat çekti. PFDK’nın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili nihai kararını açıklaması bekleniyor.