Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı’nda tarihlerindeki 401. derbide karşı karşıya geliyor.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. BeIN Sports ekranlarından yayınlanacak olan mücadelede iki ezeli rakip, uzun yıllardır süren rekabetlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.

Rekabetin son 10 maçına bakıldığında, Galatasaray’ın 5 galibiyetle öne çıktığı görülüyor. Bu karşılaşmaların birinde Galatasaray hükmen galip gelirken, Fenerbahçe ise 3 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte toplam 12 gol atarken, Fenerbahçe 6 golle bu rakamı izledi.

Tarihi derbi öncesi takımların form durumları ve motivasyonları oldukça önemli. Fenerbahçe, kendi evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Öte yandan, Galatasaray ise rakibine karşı üst üste kazanma arzusunda.

Futbolseverler, bu büyük rekabetin heyecanına tanıklık etmek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Hangi takımın bu kritik maçta galip geleceği merakla bekleniyor.