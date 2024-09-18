Fenerbahçe, Galatasaray’ı devlet kurumlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti. Fenerbahçe'nin iddiaları, rakiplerinin finansal ve operasyonel uygulamalarını hedef alıyor.

Şikayetler ve iddialar

Fenerbahçe, Galatasaray'ı çeşitli kurumlara şikayet etti. Şikayetler, Galatasaray'ın oyuncu maaşlarını düşük göstermek suretiyle vergi yükümlülüklerini azaltma, karaborsa bilet satışından haksız gelir elde etme ve illegal bahis şirketlerinin reklamlarını yapma gibi iddiaları içeriyor. Fenerbahçe'nin bu kapsamlı şikayet başvuruları, Türkiye'nin önde gelen devlet kurumlarına yapıldı.

Devlet kurumlarına yapılan başvurular

Fenerbahçe’nin şikayetleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yöneltildi. Bu kurumlar, iddiaların detaylarını inceleyecek ve gerekirse denetim başlatacak.

Öne çıkan iddialar

Oyuncu maaşlarını düşük göstermek: Fenerbahçe, Galatasaray’ın oyuncu maaşlarını daha düşük göstererek vergi yükümlülüklerinden kaçındığını iddia ediyor. Bu durum, vergi kaçakçılığı olarak değerlendirilebilir ve ciddi yasal sonuçlar doğurabilir.

Karaborsa bilet satışı: Galatasaray’ın maç biletlerini karaborsada yüksek fiyatlarla sattığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürülüyor. Bu uygulama, sporun adil rekabet ilkelerine aykırı olarak değerlendiriliyor.

Illegal bahis şirketlerinin reklamı: Şikayetler, Galatasaray’ın illegal bahis şirketlerine ait reklamları desteklediği iddiasını da kapsıyor. Bu durum, yasal düzenlemelere aykırı bir faaliyet olarak görülebilir ve ciddi yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Fenerbahçe'nin beklentileri ve sonraki adımlar

Fenerbahçe, bu şikayetlerin ardından devlet kurumlarından hızlı ve etkili bir inceleme süreci bekliyor. İddiaların doğruluğu tespit edilirse, Galatasaray hakkında yasal işlemler başlatılabilir. Spor camiasında büyük yankı uyandıran bu gelişmeler, futbol dünyasında geniş çaplı bir etki yaratabilir.

Fenerbahçe’nin Galatasaray hakkında başlattığı bu süreç, Türk futbolunun finansal ve operasyonel şeffaflığına dair önemli bir test niteliğinde. Şikayetlerin sonuçları merakla beklenirken, bu tür gelişmelerin futbolun adil rekabet anlayışını nasıl etkileyeceği de dikkatle takip edilecek.