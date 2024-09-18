CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli İlçe Başkanı ve diğer parti yetkilileriyle birlikte Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Nazilli’nin geleceği ve kalkınma projeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin içeriği ve önemi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’i makamında ziyaret ederek, Nazilli’nin geleceği için ortak bir çalışma gerekliliğine dikkat çekti. Ziyarette CHP Aydın İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Bülbül, ziyarette Nazilli’nin kalkınmasına yönelik projelerin önemine vurgu yaptı. “Nazilli’nin geleceği için hep birlikte hareket etmemiz şart,” diyen Bülbül, yerel yönetimlerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Ayrıca, Nazilli’de güçlü bir birlikteliğin sağlandığını ve bu birlikteliğin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Belediye başkanından teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ise, ziyaretin kendileri için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. “Sayın vekilimizin ve ilçe örgütümüzün destekleri bizler için çok kıymetli,” diyen Tetik, Bülbül’ün Ankara’daki etkili rolü sayesinde Nazilli’nin sesinin en iyi şekilde duyurulduğunu vurguladı. Başkan Tetik, bu desteklerin hem kültürel hem de ekonomik anlamda Nazilli’nin büyümesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Gelecek projeleri ve işbirlikleri

Ziyaret sırasında, Nazilli’de hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. Hem Milletvekili Bülbül hem de Başkan Tetik, bu projelerin Nazilli’nin kalkınmasını hızlandıracak ve şehirdeki yaşam kalitesini artıracak şekilde planlandığını belirtti. İlerleyen süreçte, bu projelerin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması ve hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.