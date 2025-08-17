Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, geçen haftaki Feyenoord maçındaki performansının ardından İzmir’de tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Mücadele sonrası spor yorumcuları, teknik direktör José Mourinho ve bazı yıldız futbolculara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özellikle En Nesyri ve Jhon Duran’ın sahadaki çaresiz görüntüsü dikkat çekti.

“Yürüyecek Hal Yoktu”

Yorumcular, Fenerbahçe’nin Salı günü zorlu bir maçın ardından fiziksel olarak yetersiz kaldığını belirtti. Özellikle En Nesyri’nin ve Duran’ın oyunda etkisiz kaldığı, kanatlardan hiçbir verimli orta gelmediği ifade edildi. İlk yarıda sol kanattan sadece Brown’un birkaç çabası dikkat çekerken, ikinci yarıda da bu çabalar durdu.

Mourinho’ya Eleştiriler

Sarı-lacivertlilerde oyunun ikinci yarıda tamamen kısırlaştığı ve teknik direktör Mourinho’nun sahaya daha diri oyuncular sürmediği vurgulandı. Özellikle İCK ve Oğuz gibi oyuncuların oyuna alınmaması eleştirildi. Yorumcular, sadece Yusuf’un monte edilmesinin yetersiz kaldığını belirtti.

Penaltılar ve Kaçan Fırsatlar

Fenerbahçe’nin en büyük şanslarından biri olan penaltı pozisyonu Talisca tarafından kötü kullanıldı. Dönen top Oğuz’dan gelmesine rağmen Talisca’nın değerlendirememesi, maçtaki etkisiz performansı gözler önüne serdi.

Eleştiriler, Duran’a verilen yüksek bonservis ve ücretin sahadaki karşılığı olmadığına dikkat çekerek, “Bu kadar para veriyorsun ama oyuncuyu besleyecek tek bir organizasyon yok” yorumunu içerdi. Ayrıca hakem kararları ve maç içindeki bazı düzensizlikler de Fenerbahçe’nin oyununu olumsuz etkiledi.

Süper Lig’de sezonun henüz başında olan Fenerbahçe, Göztepe karşısında alınan bu beraberlikle taraftarlarını tedirgin ederken, eleştirilerin odağında Mourinho ve bazı yıldız oyuncular bulunuyor.