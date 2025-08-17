Kuşadası’na taşınan oyuncu Nurgül Yeşilçay, tadilatını yaptığı evine çağırdığı bahçıvanı Sedat Peker’e benzetmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımı takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Kuşadası’na taşındı

Sekiz yıldır birlikte olduğu Necati Kocabay ile Ege’ye yerleşme kararı alan Nurgül Yeşilçay, Kuşadası’nın Yörük köyü Çınar’da bir ev aldı. Yeşilçay, evin tadilatını tamamlayarak bahçesinde kümes ve tavuklar da olacak şekilde düzenleme yaptı.

Sosyal medyada espri konusu

Instagram’daki 5,1 milyon takipçisine paylaştığı hikâyede Yeşilçay, eve çağırdığı bahçıvanı kırmızı bülten ile aranan Sedat Peker’e benzetti. Oyuncu, paylaşımında, “Benim Nurgül Yeşilçay’a benzememden çok Sedat Peker’e benziyor abi” ve “Reis diye kapıyı açtım, bahçıvan çıktı” ifadelerini kullandı.

Takipçileri şaşırdı ve güldü

Yeşilçay’ın bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Takipçileri, oyuncunun benzetmesine hak verirken, esprili yorumlarla paylaşımı destekledi.