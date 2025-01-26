Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki mücadele öncesi Kadıköy'de tansiyon yükseldi. Karşılaşmaya saatler kala, her iki takımın taraftar grupları stadyum çevresinde karşı karşıya gelerek gerginlik oluşturdu. Taraftarlar arasında yaşanan sözlü tartışmalar kısa sürede büyüdü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, gerginliğin daha da tırmanmasını engellemek için müdahale etti.

İzmir'deki gerginlik tekrarlandı

Bu gerginlik, Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İzmir'deki karşılaşmada da yaşanmıştı. İzmir'deki maçta da benzer şekilde taraftar grupları arasında tansiyon yükselmişti. Süper Lig'in iki güçlü kulübü arasındaki bu rekabet, her iki maçta da sahaya yansıyan gerilimle dikkat çekti.

Polis müdahalesi durumu kontrol altına aldı

Polis, yaşanan gerginliği kontrol altına alarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların büyümesini engelleyen güvenlik güçleri, stadyum çevresindeki güvenliği artırarak maçın sağlıklı bir şekilde oynanması için önlemler aldı.