Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 72 saatte 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkes öncesi saldırılarda yaralanan 5 Filistinlinin hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivillere açılan ateş

Ateşkesin yürürlükte olduğu bu süreçte, İsrail tarafından Filistinlilere yönelik açılan ateşte 4 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca son üç gün içinde Gazze'deki hastanelere 11 yaralının daha getirildiği aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 47 bin 306'ya, yaralı sayısı ise 111 bin 483'e ulaştı.