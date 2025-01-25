Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar finali, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Rod Laver Arena’da oynanan karşılaşmada ABD’li Madison Keys, son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka’yı setlerde 2-1 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam zaferini kazandı.

Maça hızlı başlayan Madison Keys, etkili servisleri ve oyunuyla ilk seti 6-3 kazanmayı başardı. Ancak Aryna Sabalenka, ikinci sette üstünlüğü ele alarak 6-2’lik skorla maçı final setine taşıdı.

Madison Keys'in ilk Grand Slam'i oldu

Karar setinde ise heyecan doruktaydı. Çekişmeli geçen seti 7-5 kazanan Madison Keys, kupaya uzandı ve tenis dünyasında büyük bir başarıya imza attı.

ABD’li tenisçi, 2017 ABD Açık finalinde kaybettiği şampiyonluk fırsatını bu kez değerlendirdi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Keys, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.

Aryna Sabalenka ise finali kaybetmesine rağmen mücadeleci oyunuyla izleyicilerden büyük alkış aldı.