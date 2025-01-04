Konya’nın Kulu ilçesinde jandarmanın yol uygulaması sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan plakasız bir otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, L.A. yönetimindeki plakasız otomobil, Ömeranlı Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Durum polis ekiplerine bildirildi ve Kulu ilçe merkezinde araç için önlem alındı.

Kaçan otomobil, Hastane Kavşağı’nda trafik ışıklarında polis ekipleri tarafından yol kapatılarak durduruldu. Araçta bulunan sürücü L.A. ve yanındaki yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Araç trafikten men edildi

Plakasız olduğu belirlenen otomobil, çekici yardımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Araç ve şüphelilerle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.