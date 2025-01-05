Fenerbahçe, Süper Lig 2025 sezonunun 18. haftasında 5 Ocak 2025 Pazar günü Hatayspor’u Kadıköy’de konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, bu önemli karşılaşmadan galip gelerek zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Hatayspor ise 9 puanla düşme hattında ve kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu mücadele, hem şampiyonluk hem de küme düşme hattı için büyük öneme sahip.

Fenerbahçe’nin hedefi: Galibiyet serisi başlatmak

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarının ardından Hatayspor karşısında hata yapmamayı amaçlıyor. Lider Galatasaray’ı takip eden sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelmek istiyor. Hatayspor ise ligde kalma mücadelesi verirken, Fenerbahçe karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki Süper Lig 18. hafta maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma, 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.