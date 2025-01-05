Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur’un cenazesinde birçok ünlü isim yer aldı, ancak şarkıcı Umut Akyürek’in açıklamaları dikkatleri üzerine topladı. Akyürek, Tayfur ile olan özel anılarını ve yıllar önceki bir itirafını gündeme getirdi.

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan isimler arasında yer alan şarkıcı Umut Akyürek, Tayfur’a olan özel bağını ve kariyerindeki önemli bir anıyı paylaştı.

Tayfur’un cenaze törenine eşi Oktay Ertuğrul ile katılan Umut Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" diyerek herkesi şaşırttı. Akyürek, "Kimse bilmez, Ferdi abiyle vokal yaptım. Benim için özel bir anıdır" diyerek geçmişteki bu anılarını paylaştı.

Tayfur’un sanatçılara desteği

Oktay Ertuğrul, Ferdi Tayfur’un sanatçı arkadaşlarına olan desteğini anlatırken, "30 yıl önce iki genç olarak yanına gittik. Bizi uzaktan gördü ve 'Bu çocuklar benim vokalistim olsun' dedi. Bizi yanına aldı," diyerek Tayfur’un müziğe olan katkısını vurguladı. Ertuğrul, Tayfur’un konservatuvar yıllarında onlara ekmek verdiğini ve okulda rahat etmelerini sağladığını belirtti. Tayfur, müzik dünyasında sadece kendi şarkılarını seslendirmekle kalmayıp genç sanatçılara da ilham kaynağı olmuştu.

Ferdi Tayfur’un müzikal mirası

Ferdi Tayfur, Türk müziğinin efsaneleşmiş isimlerinden biri olarak, özellikle 70’li ve 80’li yıllarda geniş bir dinleyici kitlesine hitap etti. Sanatçının “Fadime'nin Düğünü”, "Emmioğluyla" ve "Benim Hala Umudum Var" gibi şarkıları, halkın gönlünde taht kurmuş, Tayfur’u unutulmaz kılmıştır. Bu şarkılarla yıllar boyu dinleyicilerine derin duygular yaşatan Ferdi Tayfur, bugün bile dinlenmeye devam ediyor.