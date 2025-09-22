Fenerbahçe Kulübü’nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak başkan seçildi. Seçim sonrası borsada işlem gören FENER hisseleri yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşarken, Koç Holding hisseleri yükselişe geçti.

Fenerbahçe hisselerinde değer kaybı

Genel kurulda 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, koltuğu Ali Koç’tan devraldı. Seçim sonrası ilk işlem gününde FENER hisseleri 13,28 liradan açıldı. Erken saatlerde artan satışlarla birlikte hisselerde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı gözlendi. Saat 10:19 itibarıyla FENER hisseleri 12,81 liraya geriledi. Gün içinde en düşük 12,62, en yüksek ise 13,35 lira seviyeleri kaydedildi.

Koç Holding hisseleri yükselişte

Seçim sonrası aynı saatlerde Koç Holding (KCHOL) hisseleri ise yaklaşık yüzde 3 civarında artış gösterdi. Yatırımcılar, Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlık koltuğunu kaybetmesinin ardından iş dünyasına daha fazla odaklanabileceğini yorumladı.

Piyasa analizi

Uzmanlar, spor kulüplerinin borsa performansının genellikle yönetim değişiklikleri, başkan seçimleri ve sportif başarılarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. FENER hisselerindeki satış baskısının, yatırımcıların seçim sonucuna hızlı tepkisiyle ilişkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Koç Holding hisselerindeki yükselişin, Ali Koç’un kulüp görevinden ayrılmasının iş dünyasında yaratacağı olumlu beklentilerden kaynaklandığı belirtiliyor.