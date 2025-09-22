ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 6.600 puandan 6.800’e yükseltti. Banka, orta ve uzun vadede endeksin 7.000–7.200 puan aralığına ulaşabileceğini öngörüyor.

Orta ve uzun vadeli beklentiler

Goldman Sachs, yıl sonu hedefini artırırken kısa ve orta vadeli pozitif senaryolar da çizdi. Banka, 6 aylık getiri tahminini yüzde 5’e, 12 aylık beklentisini ise yüzde 8’e yükseltti. Bu tahminlere göre S&P 500, önümüzdeki dönemlerde 7.000 puana, uzun vadede ise 7.200 puana ulaşabilir.

Fed’in faiz politikası etkisi

Tahminlerin yükselmesinde Fed’in politika değişikliği etkili oldu. ABD Merkez Bankası, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez faiz indirimine giderek piyasaya gevşeme sinyali verdi. Kararda işsizlik oranındaki artış ve işgücü piyasasındaki zayıflama belirleyici oldu. Uzmanlar, Fed’in Ekim ve Aralık toplantılarında çeyrek puanlık ek indirimler yapabileceğini belirtiyor.

Resesyon endişeleri azaldı

Yılın başında küresel piyasalarda belirsizlik hakimdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” tarifeleri ve diğer ekonomik riskler, S&P 500 hedeflerini 6.000 puanın altına çekmişti. Ancak tarifelerin geri alınması ve Fed’in güvercin politikası yatırımcı güvenini artırdı. Resesyon korkuları azaldı, endeksin yeniden rekor seviyeleri hedeflemesi mümkün hale geldi.