Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Lille’e deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe’de gözler lige çevrildi. Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında terleyecek sarı lacivetrtlilerde Jose Mourinho, Cengiz Ünder’i Adana ekibi ile oynanacak maç kadrosuna aldı.

Bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı hiçbir resmi maçlarda Mourinho’nun görev vermediği milli oyuncunun birçok ülkeden talibi bulunuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Adana Demirspor maç kadrosuna Luan Peres, Samet Akaydin, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Ryan Kent, Fred ve cezalı olan Mert Hakan Yandaş'ı almadı.

Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev aldı ve 9 gol attı.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.