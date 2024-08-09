Nazilli Belediyesi; belediyeye ait su dolum noktalarında vatandaşların daha kolay ve hijyenik şekilde işlem yapabilmesi için Nazkart’ı hayata geçirdi.

Vatandaşlar, içme suyu dolum noktalarında kullanılacak Nazkart’ı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Su Matik biriminden temin edebilecek.

Kullanım alanı genişletilecek

Nazkart kullanım alanlarının genişletilerek belediyenin diğer hizmet noktalarında da kullanılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Öncelikle Nazkart’ın tüm Nazilli’ye hayırlı olmasını diliyorum. İlk olarak su dolum noktalarımızda kullanımına başlanan Nazkart’ın belediyemize ait otopark, restoran, park ve kafelerde de geçerli olması için gerekli çalışmalar yapılıyor. En kısa zamanda daha kapsamlı bir hale getirerek daha fazla hemşehrimize kartlarımızı ulaştıracağız” dedi.