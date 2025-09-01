Yapılan görüşmeler sonunda İngiliz ekibiyle 12 milyon Euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro’yu bulan bir bedelde mutabakat sağlandı. Ederson’un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

32 yaşındaki deneyimli eldivene yıllık yaklaşık 8 milyon Euro maaşın yanı sıra performansa dayalı 2 milyon Euro ek ödeme yapılacağı öğrenildi.

Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, kupalar ve 2023 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Ederson, modern futbolun en yetenekli kalecileri arasında gösteriliyor. Pas oyunundaki ustalığı ve refleksleriyle dikkat çeken Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe’nin hem ligde hem de Avrupa arenasında gücünü artıracak.

Taraftarlar büyük heyecanla resmi imza törenini beklerken, Ederson’un birkaç gün içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sarı-lacivertli formayı giymesi planlanıyor.