Özel uçakla İstanbul’a gelen yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Transferin mali detaylarına göre Fenerbahçe, Benfica’ya 22,5 milyon euro garanti ödeme yapacak; bonuslarla birlikte rakam 25 milyon euroya çıkacak. Bu bedel, Kerem Aktürkoğlu’nu kulüp tarihinin en pahalı transferi haline getirdi.

Havalimanında taraftarların büyük ilgisiyle karşılanan Kerem, ilk açıklamasında “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Şampiyonluğu armağan etmek için buradayım” ifadelerini kullandı.

1998 doğumlu milli futbolcu, daha önce Galatasaray formasıyla Süper Lig’de şampiyonluklar yaşamış, ardından Benfica’ya transfer olarak Avrupa’da tecrübe kazanmıştı. Artık kariyerine Fenerbahçe’de devam edecek olan Kerem Aktürkoğlu’nun, yeni sezonda sarı-lacivertli takıma büyük güç katması bekleniyor.

“Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldim”

Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a inişinin ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldim. Bu forma için mücadele etmek ve camiaya şampiyonluklar yaşatmak en büyük hedefim.”