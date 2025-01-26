Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"Eski takımım değil, onlar benim için yok"

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a, eski takımı Göztepe'ye karşı oynamanın kendisi için ne hissettirdiği soruldu. Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" şeklindeki cevabıyla dikkat çekti ve sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Açıklamasının ardından sosyal medyada birçok Göztepe taraftarının eleştirilerine maruz kalan başarılı kaleci, mücadelenin sonunda Göztepe tribünlerine doğru giderek formasındaki Fenerbahçe amblemini öpmesiyle de gündemde yer aldı.