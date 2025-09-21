Kongre üyeleri, saat 10.00 itibarıyla sandıklara akın ederek büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Chobani Stadı ile bitişik eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen genel kurula katılan üyeler, sabah erken saatlerde stadyuma gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Sandıkların açılmasını bekleyen kalabalık, saat 10.00 ile birlikte oylarını kullanmak için hızla sandıklara yöneldi. Üyelerin koşa koşa kendi sandık numaralarına gitmesi dikkat çekti.

49 Bin 268 Üye Oy Kullanacak

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Kongrede toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy kullanma işlemi, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Pusula Renkleri Belirlendi

Oy kullanacak üyeler, başkan adaylarına göre farklı renk pusula kullanacak. Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula hazırlanırken, Koç 29, Saran ise 37 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Kongre, Fenerbahçe’nin yönetim kadrosunu belirleyecek kritik bir süreç olarak üyeler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Sandıklara adeta hücum eden üyelerin coşkusu, kulüp tarihindeki seçim heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.