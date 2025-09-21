Foça ve Bodrum’da da Başsavcı olarak görev yapan Karakaya’nın “Giden Güneş” ve “İki Ayrı Yaka” adlı şiirleri, yapay zeka kullanılarak şarkıya dönüştürüldü.

Geçen yıl “Altın Kalem” ödülüne layık görülen Karakaya, gençlik yıllarından beri yazdığı şiirleriyle tanınıyor. “Kadın Gibi Seveceksin”, “İki Ayrı Yaka”, “Giden Güneş”, “Deniz Gibi Seveceksin” ve “O An” isimli şiirleri sosyal medyada geniş bir ilgi topladı.

Karakaya, şiir yazma sürecini şöyle anlattı:

“Sürekli aldığım notlar bir kenarda duruyordu. Sonra bunları kaleme alarak şiire dönüştürdüm. En yenisi bir yıl önce yazıldı. Hobi olarak yazdığım şiirlerden ‘İki Ayrı Yaka’ ile ‘Giden Güneş’ isimli şiirlerim yapay zeka ile şarkı haline getirildi. Boş zaman buldukça şiir yazmaya devam edeceğim.”

Savcı Karakaya’nın hem edebi hem de mesleki başarıları, kamuoyunda büyük takdir topluyor. Şiirlerinin sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşması, genç sanatseverler için de ilham kaynağı oluyor.