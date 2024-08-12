UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, yarın akşam 20.00'da kendi evinde Lille'i ağırlayacak. Maçtan iki farklı galibiyetle ayrılması halinde sarı lacivertliler turu geçen taraf olacak.

Teknik adam basın toplantısına katılamadı

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, sırtındaki ağrılar nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılamadı. Genesio'nun yerine yardımcı antrenör Dimitri Farbos, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun yerine açıklamada bulunan yardımcı antrenör Dimitri Farbos, "Beraberlik için İstanbul'a gitmek hata olacaktır. Oyun anlayışımıza bağlı kalmamız gerektiğinin bilincinde olup oraya kazanmak için gitmeliyiz. Rakibimize fırsat vermemek için soğukkanlılığımızı korumalıyız. İlk maça oldukça etkili başladık ve erken bir gol bulduk. Hatta soyunma odasına daha büyük farkla gidebilirdik. Atmosferin bizi zorlayabileceği doğru." açıklamalarında bulundu.

İlk karşılaşmayı evinde 2-1 kazanan Lille, rövanş maçında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu kritik mücadele öncesinde teknik direktörün sağlık durumu, takımın hazırlıklarını etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıktı. Lille, avantajlı skoru koruyarak turu geçmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise evinde oynayacağı bu önemli maçta galibiyet peşinde olacak.