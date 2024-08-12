Şırnak’ın Silopi ilçesinde bu sabah saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından sivil araçlara roketatarlarla gerçekleştirilen saldırı büyük paniğe yol açtı. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralıların Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Sivillere roketarlı saldırı!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen olayda, PKK'lı teröristler sivil araçları hedef aldı. Roketatarlarla yapılan saldırının ardından büyük hasar meydana geldiği ve birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerindeki tahribat, patlamaların etkisiyle ağır oldu.

Saldırı sonrası yaralanan kişiler Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından, kaçan teröristlerin yakalanması için Şırnak il genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Saldırı haberleri, yerel ve ulusal düzeyde geniş yankı uyandırdı. Kamuoyundan gelen tepkiler, terör eylemlerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini ve güvenlik güçlerinin çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve terörle mücadeleye yönelik çalışmalar hızlandırıldı.