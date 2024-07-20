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Fenerbahçe, Lugano müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Antrenman ın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertli takımın taktik çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , hazırlıklarını sürdürdü.

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