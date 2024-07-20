TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Türkiye genelinde artan orman yangınlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Haziran ayında sıcak hava dalgalarıyla başlayan ve özellikle Ege Bölgesi'nde yoğunlaşan orman yangınlarının Temmuz ayında da devam ettiği belirtildi. Yangınların pek çok mahalleyi tehdit ettiği ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu açıklandı. Yanan alanlarda yalnızca ağaç ve bitki örtüsü değil, aynı zamanda ekosistemin ve tarım alanlarının tüm bileşenlerinin de zarar gördüğü ifade edildi.

İzmir ve çevresinde 2 bin hektarlık alan zarar gördü

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, 2024 yılı başından 20 Temmuz'a kadar Türkiye genelinde bin 830 orman yangını meydana geldi ve 9 bin 114 ha alan yandı. 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde Diyarbakır ve Mardin arasında bin 500 ha'nın üzerinde alan zarar görürken, İzmir ve çevresinde de resmi olmayan verilere göre toplamda 2 bin ha'nın üzerinde alan yangınlardan etkilendi. Bu yangınlarda 15 sivil ve bir orman işletme müdürü hayatını kaybetti.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanlar endişe verici

OGM, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan faktörlü sebeplerden kaynaklandığını belirtilirken, orman alanlarının turizm, enerji, sanayi ve yerleşim gibi amaçlarla tahsis edilmesiyle ormanların baskı altında olduğuna dikkat çekildi. TMMOB, orman sınırları dışına çıkarılan alanların artmasıyla ilgili endişelerini dile getirirken, 17 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile birçok ilin orman sınırları dışına çıkarılmasının orman ekosistemine zarar verebileceğini vurguladı.

Yangınlara karşı ilgili kurumlarla güçlü iş birlikleri kurulmalı

Yangınlara müdahale eden OGM çalışanları ve destek veren kuruluşların çabalarının sadece yangınları söndürme düzeyinde kalmasının yetersiz olduğunu belirten TMMOB, orman ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi için tüm ilgili kurumların işbirliği yapması gerektiğini belirtti. İklim değişikliği senaryoları da göz önünde bulundurularak yangın eylem planlarının hazırlanması, yeterli araç, gereç ve personel bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Şehirden köye dönüş sağlanmalı

Orman yangınlarıyla mücadelede toplumun bilgi ve eğitimle yangına dirençli topluluklara dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu değişimin sağlanması için bir seferberlik başlatılması önerildi. İnsan kaynaklı orman yangınlarının artışı karşısında, orman köylülerinin desteklenerek şehirden köye geri dönüşlerinin sağlanmasının önemli bir ülke politikası olması gerektiği belirtildi.

Şeffal acil eylem planları hazırlanmalı

Yanan alanların miktarı ve yapılacak çalışmaların şeffaf şekilde acil eylem planları hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade eden TMMOB, bu alanların iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve ormanın sağladığı ekosistem hizmetleri önceliklendirilerek ele alınmasını önerdi. Orman yangınlarına karşı tüm halkı ormanlara sahip çıkmaya ve ormanlara zarar verecek tehditlere karşı etkin tedbirler almaya davet eden TMMOB, yangınlarda hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi.