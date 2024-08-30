Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyum'unda Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi 7 puanı bulunan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken Corendon Alanyaspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, bugün de galibiyet alıp yoluna devam etmek istiyor.

Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 4. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak Fenerbahçe- Alanyspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

17. Randevu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kazanan ilk 11'i bozmayacak. Fenerbahçe’nin bu akşam Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Alanyaspor ise geçen hafta Göztepe'yle 2-2 berabere kalmıştı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ilk 11' şu şekilde:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova.