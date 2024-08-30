CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun.



Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/f6j1KMtAph — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2024