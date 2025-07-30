Fenerbahçe'nin 4. transferi Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki dördüncü takviyesini Milan Skriniar ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ve Slovak futbolcu ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Fransız basınından L’Équipe’in haberine göre, Milan Skriniar'ın bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Transferde mutlu sona ulaşıldı

Sarı-lacivertliler, daha önce Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna katmıştı. Milan Skriniar ile birlikte yaz dönemindeki dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir gündemde olan tecrübeli stoperin transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Performansı dikkat çekmişti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak PSG’den Fenerbahçe’ye gelen Milan Skriniar, kısa sürede sergilediği performansla teknik heyetin ve taraftarın beğenisini kazanmıştı.

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Slovak stoperin transferiyle defans hattında önemli bir adım attı.