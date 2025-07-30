Turizm sektöründen eleştirilere net yanıt: Yerli turist baş tacımız

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sosyal medya üzerinden turizmcilere yöneltilen “yerli turisti ihmal” ve “pahalılık” eleştirilerine açıklık getirdi.

İşler, bu eleştirilerin haksız ve gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, Türk turizm sektörünün yerli turisti hiçbir zaman ihmal etmediğini, yüksek fiyatlarla vatandaşın yabancı destinasyonlara yönlendirilmesi gibi bir politikanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Yerli turist için özel kampanyalar sunuluyor

Geçtiğimiz yıl 52 milyon yabancı turistin yanı sıra 10,3 milyon yerli turistin konaklamalı tatil yaptığını belirten İşler, yerli turistin turizm gelirlerinin yaklaşık %30’unu oluşturduğunu hatırlattı.

İşler, “Kendi vatandaşımızın tatil yapabilmesi için erken rezervasyon, taksitli ödeme, çocuklara ücretsiz konaklama gibi kampanyalarla iç pazarı destekliyoruz” dedi.

“Türkiye hâlâ rekabetçi bir tatil destinasyonudur”

Türkiye'nin pahalı bir ülke gibi gösterilmesini maksadını aşan ya da kasıtlı söylemler olarak değerlendiren Mehmet İşler, Türkiye'nin Avrupa ortalamasına göre hâlâ %20–30 daha ucuz olduğunu vurguladı.

İşler, 2024 itibarıyla 5 gecelik, 5 yıldızlı, her şey dahil tatil paketlerinin Türkiye’de 900–1200 avro aralığında olduğunu, bu rakamların İspanya ve Yunanistan’da daha yüksek seyrettiğini söyledi.

Ayrıca “250 bin TL’lik aile tatili” örneklerinin ultra lüks segmenti yansıttığını, bu fiyatların standart paketlerle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Sektör istihdam ve ekonomiye katkı sağlıyor

Mehmet İşler, Türkiye turizminin bu yıl 65 milyon turist ve 62 milyar dolar gelir hedeflediğini belirterek, sektörün yalnızca döviz geliri değil, aynı zamanda istihdam, vergi ve 60’tan fazla yan sektöre katkı sağladığını söyledi.

Sektöre yönelik eleştirilerin veri temelli ve yapıcı olması gerektiğini vurgulayan İşler, “Söylenti ve ithamlar sektörün emeğini gölgede bırakmaz ama motivasyonu ve ülke imajını zedeler. Eleştiriye açığız ama veriye dayalı olmalı” dedi.