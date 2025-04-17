Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun’u transfer ederken, 7 milli sporcusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Milli Boksör Kaan Aykutsun, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun’u kadrosuna katarak boks branşındaki gücünü artırdı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca mevcut milli boksörlerinin sözleşmelerini de uzattı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden Kaan Aykutsun sarı-lacivertli takıma transfer edildi. Bununla birlikte, başarılarıyla dikkat çeken milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı’nın sözleşmeleri 2028 yılına kadar uzatıldı.

Hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları

Fenerbahçe, olimpik branşlara verdiği önemi vurgularken, 2028 yılında Los Angeles’ta düzenlenecek olimpiyatlar için hazırlıklarını hızlandırdığını duyurdu. Kulüp, boks branşında sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda sporcularına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, “Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Olimpik branşlara verdiği değerle ve çok branşlı yapısıyla ’Dünyanın en büyük spor kulübü’ olan Fenerbahçemiz, Türk boksunun gururu olan sporcularıyla sözleşme yeniledi. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, 2028 yılında Los Angeles’ta düzenlenecek olimpiyatlar için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçemiz, boks branşındaki milli sporcularımızla yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor.

Başarılarıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden, bize başarılar ve şampiyonluklar yaşatan, aynı zamanda geleceğin şampiyonluklarına da aday olan boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı’nın sözleşmeleri 2028 yılına kadar uzatılmış;

Son olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden başarılı boksör Kaan Aykutsun da renklerimize transfer edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, olimpik branşlarda sürdürülebilir başarıyı hedefliyor; sporcularımıza her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde sporun gelişimi adına inandığımız değerler doğrultusunda, olimpik branşlarımızın sponsoru Tüpraş’ın kıymetli destekleri ile Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz."