Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off çeyrek finalinde Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile karşılaşacak. Mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.

Turgutlu’da Play-Off heyecanı başlıyor

TKBL’de sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Turgutlu Belediyespor, normal sezonu 30 maçta 22 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Manisa temsilcisi, play-off çeyrek finaline kendi sahasında başlayarak saha avantajını elinde bulunduracak.

Maç 20 Nisan Pazar günü

Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri arasında oynanacak olan play-off serisinin ilk karşılaşması, 20 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Müsabaka, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda yapılacak ve tüm sporseverler için ücretsiz olacak.

Ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak

Turgutlu Belediyesi, karşılaşmaya katılımı kolaylaştırmak amacıyla saat 15.30’da Belediye Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldıracak. Belediye yetkilileri tüm vatandaşları takıma destek olmaya davet etti.

Başkan Yardımcısı Maliz'den destek çağrısı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Play-off ilk maçımıza çıkacak olan kadın basketbol takımımıza başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi, bu önemli karşılaşmada Manisa’nın tek kadın basketbol takımını desteklemeye davet ediyoruz” dedi.