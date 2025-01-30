UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında önemli bir sınava çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, bugün (30 Ocak) saat 23.00’te Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena’da oynanacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 6 eksik, Mourinho cezalı

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanacak. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Mert Müldür sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Olimpik Lyon maçında kart gören Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel de cezalı. Teknik direktör Jose Mourinho da Lyon maçındaki cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.

İlk 11'ler

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osario, Buksa, Simsir.

Fenerbahçe: İrfan Can; İsmail Yüksek, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, En-Nesyri, Dzeko, Tadic.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, bu akşamki karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 12’ye yükselterek direkt olarak bir üst tura çıkacak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Mağlubiyet durumunda ise Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için ilk 24 dışındaki takımların alacağı sonuçlar belirleyici olacak.