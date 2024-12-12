Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nun ilk maçında, Çekya'nın güçlü ekibi ZVVZ USK Prag’ı 75-71’lik skorla mağlup etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan bu zorlu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin gruptaki ilk galibiyetini elde etmesini sağladı.

Maç sonuçları:

1. Periyot: 23-11

23-11 Devre: 41-39

41-39 3. Periyot: 61-58

61-58 Sonuç: 75-71

Fenerbahçe Opet'in performansı

Fenerbahçe Opet’in galibiyetinde Charles’ın 18 sayılık katkısı ön plana çıkarken, Williams 14, Meesseman ise 10 sayıyla takıma önemli katkılar sağladı. Ayrıca, sevilen oyuncu Sevgi Uzun 9 sayılık performansı ile galibiyetin önemli isimlerinden oldu.

ZVVZ USK Prag'dan cevap gecikmedi

ZVVZ USK Prag cephesinde ise, Jones 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ayayi 15, Conde ise 10 sayıyla etkili olmaya çalıştı. Ancak, Çek ekibi maçın sonlarına doğru Fenerbahçe'nin üstünlüğüne karşı koyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Öne çıkan oyuncular:

Fenerbahçe Opet: Charles (18), Williams (14), Meesseman (10)

Charles (18), Williams (14), Meesseman (10) ZVVZ USK Prag: Jones (19), Ayayi (15), Conde (10)