Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan bisikletli ekipler, çevre temizliği, yayalaştırılmış alanların güvenliği ve kaldırım işgalleri gibi konularda düzeni sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Bu ekipler, her gün yaklaşık 30 kilometre yol kat ederek sahil şeridinden şehir merkezine kadar geniş bir bölgede denetim yapıyor.

Sahil ve Yayalaştırılmış Alanlarda Sıkı Denetim

Üçkuyular ve Bostanlı sahil bandı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kültürpark gibi yayalaştırılmış alanlarda denetimler gerçekleştiren ekipler, motorlu taşıt girişlerini engellemek ve çevre düzenini sağlamak için sahada aktif görev yapıyor.

Bisikletli Ekipler Amiri Ali Ertürk, bu alanlarda yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Sahil bandında motorlu araç girişini yasaklayan tabelalar bulunuyor. Yayalaştırılmış alanlarda ise belirli saatlerde giriş kısıtlamaları var. Uyarılarımıza rağmen bu kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyoruz."

2024'te 6 Bin Cezai İşlem, 10 Milyon TL Gelir

Bisikletli ekipler, 2024 yılı boyunca Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplamda 6 bin cezai işlem uyguladı. Bu cezaların parasal karşılığı 10 milyon TL’yi aşıyor. En çok cezai işlem, yayalaştırılmış alanlara giren motorlu taşıt kullanıcılarına yazılırken, çevreyi kirletenler ve kamusal alanlarda kuralları ihlal edenlere de yaptırımlar uygulandı.

Yasaklara uymayanlar için cezai işlemler:

Motosiklet ile yayalaştırılmış alana girenlere: 2.052 TL

2.052 TL Kaldırım işgali yapanlara: 977 TL

977 TL Çevreyi kirletenlere: 313 TL

2025 yılında bu cezalara zam yapılması bekleniyor.

Amaç Daha Temiz ve Güvenli Bir Şehir

Denetimlerin yalnızca cezai işlemle sınırlı olmadığını belirten Zabıta Memuru Sibel İrem Balcı, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da yaptıklarını ifade etti:

"Günlük yaklaşık 30 kilometre bisiklet sürüyoruz. Çekirdek kabukları, sigara izmaritleri gibi atıkların yerlere atılması büyük bir sorun. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Şehrimizin daha temiz olması için herkesin duyarlı olmasını rica ediyoruz."

Bisikletli zabıta ekipleri, İzmir’in temiz ve düzenli bir şehir olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.