Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. VAR kararlarının damga vurduğu mücadelede sarı-lacivertliler haftayı 16 puanla tamamladı.

Samsun’da gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Carlo Holse’nin şutunda seken topu önünde bulan Anthony Musaba ağları havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi.

İkinci yarıda 59. dakikada Milan Skriniar’ın ceza alanı içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı çıktı. VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izleyerek penaltıyı iptal etti. Maç boyunca iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sonuçlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da berabere kaldığı haftada 1 puanla yetindi. Samsunspor ise puanını 13’e çıkardı.

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

Sakatlıkları bulunan Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Ederson kadroda yer almadı.

Kaptan Mert Hakan Yandaş ise sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmadığı için oynayamadı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’ndaki mücadeleyi yaklaşık 25 bin taraftar tribünden takip etti. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Samsunspor taraftarları ise kırmızı-beyazlı bayraklarla takımlarına destek verdi.

Maçın önemli anları

dakikada Coulibaly’nin sert şutunu kaleci Tarık Çetin son anda kornere çeldi.

dakikada Musaba’nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

dakikada Ntcham’ın şutunda top direkten döndü.

dakikada Holse’nin vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.



Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü sahasında ağırlayacak. Samsunspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.