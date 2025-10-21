Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart’ı ağırlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek, yardımcı hakemler ve VAR ekibi de UEFA tarafından açıklandı.

UEFA, Fenerbahçe- Stuttgart maçında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçta düdük Danimarkalı Jakob Kehlet’ten çıkacak. Yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Dördüncü hakem Mikkel Redder olarak görev alacak.

VAR kontrolü Jonas Hansen tarafından yapılacak, AVAR olarak Jens Maae görev alacak. UEFA, hakemlerin uluslararası deneyimlerini ve disiplinli kararlarını ön plana çıkarıyor.

Fenerbahçe- Stuttgart karşılaşması 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Avrupa Ligi’nde gruplarda avantaj sağlamak isteyen Fenerbahçe, evinde galibiyet peşinde olacak. Stuttgart ise deplasmanda puan arayacak.

Jakob Kehlet, uluslararası turnuvalarda deneyimli bir isim olarak biliniyor. Son sezonlarda birçok Avrupa maçı yönetmiş ve disiplinli kararlarıyla dikkat çekmişti.