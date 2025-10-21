İzmir’in Buca yolunda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Lastiği patlayan aracından inen Mustafa Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ateş’in kullandığı 35 BUE 495 plakalı aracın lastiği seyir halindeyken patladı. Ateş, aracını emniyet şeridine çekerek durdu. Yardım için duran 35 BHR 804 plakalı araç da aynı şeritte durdu.

Ancak Aydın’dan İzmir istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 T 81209 plakalı araç, park halindeki araçlara çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada ölü ve yaralılar

Kazanın etkisiyle Mustafa Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Ateş’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölge güvenliği ve trafik akışının sağlanması için önlemler alındı.